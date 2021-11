La Gazzetta titola: "La battaglia di San Siro"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "La battaglia di San Siro". Non si placano le polemiche intorno al nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire insieme ed in particolare al destino di San Siro che nei progetti dei club dovrà essere abbattuto (solo una piccola parte rimarrà in piedi). Ieri c'è stato un duro botta e risposta tra Giuseppe Sala, sindaco di Milano, e Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter che fa parte del comitato contro la demolizione del Meazza: "Vogliono salvarlo? Si facciano avanti, costa 5-10 milioni all’anno" le parole del primo cittadino, a cui è seguita la replica dell'ex numero uno nerazzurro: "Sala ha detto che dovrei comprarlo io San Siro? Battuta infelice. Decide lui, ma adesso servono i fatti".