La Gazzetta titola: "Milan, pari che vale"

"Milan, pari che vale": questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per commentare l'1-1 di ieri dei rossoneri contro il Lille. Dopo lo 0-3 dell'andata, il Diavolo controlla i francese e hanno qualche rimpianto per aver regalato il del pareggio a Bamba. Nonostante lo Sparta Praga sia ora più vicino in classifica, il Milan ha ancora grosse chance di passare il turno e qualificarsi ai sedicesimi di Europa League.