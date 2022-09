La Gazzetta titola: "Milan, scossa di coppa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Milan, scossa di coppa": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in in vista del match di Champions League di stasera dei rossoneri contro la Dinamo Zagabria. Stefano Pioli vuole sfatare l tabù e vincere la sua prima gara casalinga nella massima competizione europea per club (l'anno scorso due sconfitte e un pareggo). Per farlo manderà in campo 10 titolare, l'unica novità dovrebbe essere Brahim Diaz che è in vantaggio su Charles De Ketelaere.