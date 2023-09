La Gazzetta titola: "Pioli smonta e rimonta". Modulo inedito contro il Verona

vedi letture

"Pioli smonta e rimonta": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, in vista del match di oggi pomeriggio a San Siro contro il Verona, Stefano Pioli metterà in campo il suo Milan con un modulo inedito, vale a dire il 3-4-3. La scelta è dettata anche dal fatto di voler dare un po' di riposo a qualche titolarissimo come Calabria e Theo Hernandez. Al loro posto, spazio sulla corsie laterali a Musah a destra e a Florenzi a sinistra. In cabina di regia torna invece Reijnders che farà coppia in mezzo al campo con il "solito" Krunic.