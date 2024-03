La Germania domina e vince 2-0 contro la Francia: per Giroud e Theo mezz'ora di gioco nella ripresa

Una super Germania domina la Francia a Lione e vince 2-0 l'amichevole internazionale grazie alle reti di Wirtz, dopo 9 secondi e Havertz nella ripresa. Buon test per i tedeschi in vista del prossimo Euro2024, male i francesi di Didier Deschamps, apparsi sotto tono per tutta la durata dela gara.

Sono subentrati nella ripresa, giocando poco più di mezz'ora e senza lasciare particolari tracce, i due rossoneri Theo Hernandez e Olivier Giroud, con il numero 9 del Milan che ha stabilito un nuovo e importante record personale con la sua Nazionale (CLICCA QUI). Ha invece assistito dalla panchina per tutta la partita, Mike Maignan, a discapito del 29enne Brice Samba, che ha potuto così esordire per la prima volta con la Francia.