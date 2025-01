"La gestione dei cambi di Conceiçao discutibile, è palpabile la differenza con Fonseca": l'analisi di Pastore

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan dopo la vittoria in campionato contro il Parma e prima della decisiva trasferta Europa di Zagabria contro la Dinamo. Questo un estratto delle sue parole:

"5 vittorie in 8 partite, quattro di queste in rimonta, cosa che non aveva mai fatto Fonseca. Conceiçao lo ha fatto 4 volte, vincendo, ed una, al contrario, col Cagliari, è andato in vantaggio ed ha pareggiato. Anche la storia dei cambi di Leao e Theo, c'è una leggera differenza rispetto a Fonseca. Fonseca dopo Parma-Milan li manda in panchina. e va bene, punizione, Però poi li fai entrare quando stai perdendo, e questo li aliena per sempre il rispetto di Theo e Leao. Conceiçao è il contrario: li manda in campo, due dei tre peggiori in campo, il terzo è Morata, anche lui sostituito, e li toglie sull'1 a 1 prendendosi il rischio di non vincere la partita, che in effetti non stava vincendo. La gestione dei cambi di Conceiçao è molto discutibile, a partire dall'uscita di Leao e Theo che non hanno fatto una piega continuando a seguire la partita dalla panchina. È palpabile la differenza con Fonseca".