La Juventus vince la Coppa Italia 2020-2021. Battuta 2-1 l'Atalanta al "Mapei Stadium"

La Juventus è la vincitrice della Coppa Italia 2020-2021. I bianconeri di Pirlo, infatti, hanno battuto per 2-1 l'Atalanta di Gasperini grazie alle reti di Kulusevski al 31esimo e di Chiesa al 73esimo inframmezzate dal provvisori pareggio bergamasco di Malinovsky al 41esimo.

La gara è stata giocata ad alti ritmi soprattutto nel primo tempo, per poi essere gestita nei tempi e nel gioco dalla Juve nella seconda frazione, durante la quale la prestazione dell'Atalanta è stata non certo esaltante - anzi, piuttosto deludente - sia a livello tecnico che fisico; per Gasperini è la seconda sconfitta consecutiva in una finale di Coppa Italia alla guida dell'Atalanta, mentre per Pirlo quello di stasera è il secondo trofeo in carriera da allenatore dopo la Supercoppa vinta a gennaio.