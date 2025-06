La Lazio alla ricerca di una mezzala, ma nel frattempo conferma in rosa Vecino

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Dopo quello di Pedro arriva un altro rinnovo di contratto in casa Lazio. La società e Matias Vecino, infatti, hanno trovato l'accordo per proseguire insieme la loro avventura con il centrocampista - come reso noto dalla società con un comunicato ufficiale - che ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2026, con opzione per un'ulteriore stagione fino al 30 giugno 2027.

Il mediano, che vanta 114 presenze e 13 reti in tre stagioni, continuerà quindi la propria avventura in biancoceleste con il prolungamento del contratto che rappresenta una scelta di continuità tecnica e di valorizzazione dell'esperienza all'interno del gruppo, caratteristiche fondamentali per affrontare le sfide della nuova stagione. (ANSA).