La mamma di Zaniolo: "Nicolò si sarebbe ridotto l’ingaggio per il Milan o il Tottenham, ma non hanno trovato l'accordo con la Roma"

Francesca Costa, la mamma di Nicolò Zaniolo, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport nella quale ha parlato delle trattative che ci sono state a gennaio prima del trasferimento del figlio al Galatasaray: "Voglio chiarire un aspetto: Nicolò si sarebbe ridotto l’ingaggio, o avrebbe chiesto gli stessi soldi della Roma, per il Milan o il Tottenham. Ma quelle società non hanno trovato l’accordo con il club giallorosso. A quel punto c’era il Bournemouth: non è vero che ci hanno offerto cinque milioni a stagione, ma quando mai".