La mossa di Pioli: Krunic "falso trequartista" per contrastare il Verona

Contro il Verona, secondo le indiscrezioni provenienti da Milanello, mister Pioli potrebbe schierare Krunic (e non Brahim Diaz) sulla trequarti. Il giocatore bosniaco non ha ancora segnato in Serie A con il Milan e non gioca titolare in campionato da inizio gennaio (contro il Benevento). Quella di Pioli potrebbe essere una mossa per contrastare l’aggressività in mezzo al campo dell’Hellas. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Krunic potrebbe agire da “falso trequartista”, quindi un mediano in più da opporre al centrocampo avversario.