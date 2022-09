La mossa vincente di Pioli: "Abbiamo allargato Tonali per aiutare Theo"

MilanNews.it

Nel derby vinto con grande merito dal Milan per 3-2 una delle mosse tattiche vincenti di mister Pioli è stata quella di allargare Tonali per dare man forte a Theo ed evitare i raddoppi di Barella. Mister Pioli l'ha raccontata a Milan TV nel post partita: "Ci aspettavamo che su Theo sarebbe uscito più Barella di Dumfries. Per questo abbiamo allargato un po' Tonali. Sono cose che proviamo per avere dei vantaggi".