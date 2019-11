La Nazione - Milan, la Fiorentina tenta Bonaventura

Giacomo Bonaventura nel mirino della Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Nazione, il club viola è sulle tracce del centrocampista che potrebbe svincolarsi a giugno qualora non dovesse rinnovare con il Milan. Lo stesso numero 5 rossonero si sta per questo guardando intorno e una piazza come quella di Firenze potrebbe essere abbastanza ambiziosa per il suo rilancio dopo mesi e mesi trascorsi in infermeria.