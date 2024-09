La Nigeria piega 3-0 il Benin: un'ora da titolare per Chukwueze

La Nigeria del milanista Samuel Chukwueze ha cominciato come meglio non poteva il girone di qualificazione per la prossima Coppa d'Africa. Le Super Eagles hanno piegato il Benin con un risultato senza appello e con marcatori molto noti al campionato italiano: doppietta di Ademola Lookman, attaccante dell'Atalanta, inframezzata dal gol dell'ex attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Samu Chukwueze, così come successo con la maglia rossonera in questo avvio di stagione, ha iniziato la partita da titolare nel ruolo di ala destra. Buona partita per il milanista nonostante non abbia messo a referto nè gol nè assist. Al minuto 63 ha lasciato il campo di gioco e al suo posto è entrato Simon Moses. Il prossimo impegno della Nigeria sarà in casa del Ruanda il prossimo 10 settembre alle ore 15 italiane.