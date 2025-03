La nota del Comune dopo la proposta d'acquisto di San Siro da parte dei club

Milan e Inter, con una nota congiunta, hanno comunicato di aver depositato la proposta di acquisizione di San Siro (LEGGI QUI) presso il Comune di Milano. Di seguito si riporta la nota di Palazzo Marino: "Il Comune di Milano ha ricevuto oggi da AC Milan e FC Internazionale Milano il Documento di fattibilità delle alternative Progettuali (DOCFAP) e la relativa offerta di acquisto dello stadio di San Siro e dell’area di riferimento. L’Amministrazione comunale esaminerà la documentazione depositata per poi proseguire il procedimento amministrativo".

Non si terrà l'incontro inizialmente fissato per domani tra i due club e il Sindaco. Il documento presentato da Milan e Inter è di circa 300 pagine e al Comune servirà qualche giorno per studiarlo.