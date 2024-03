La pagella di Leao dopo la Svezia: "Serpente velenoso"

Rafael Leao nella serata di ieri è stato grande protaognista dell'amichevole che il Portogallo ha giocato a Guimaraes contro la Svezia: una partita che i lusitani hanno dominato e vinto con il netto risultato di 5-2. A contribuire a creare il distacco già nel primo tempo ci ha pensato Rafael Leao che ha aperto le marcature con un gran destro sotto l'incrocio dei pali. A livello generale la prestazione globale di Leao è stata ottima e il rossonero è poi stato sostituito all'intervallo per guadagnarsi un po' di riposo. Leao, tra l'altro, insieme ad altri sette giocatori, non prenderà parte all'amichevole contro la Slovenia, per una scelta di rotazioni fatta da Martinez.

Questa la pagella di Rafael Leao proposta da A Bola che mette 8 al campione del Milan: "Il più attivo nelle fasi iniziali, un serpente velenoso in una corsa senza sosta tra linee difensive e contropiedi, un problema costante per la difesa svedese. Naturale, quindi, che il primo gol sia arrivato da lui, con un bel tiro ad arco (24'). Era il grande squilibratore, il miglior Rafael Leão che Martínez voleva vedere da tempo. E lo ha fatto, facendolo riposare nell'intervallo. Buone notizie, mister, alle porte dell'Europeo".