Verso il Cagliari: Chukwueze ancora titolare, Pulisic rimane al centro

vedi letture

Per una volta il celebre detto "squadra che vince non cambia" non vale per il Milan che si appresta a preparare il terzultimo impegno della sua stagione, domani sera alle 20.45 a San Siro contro il Cagliari in piena lotta salvezza. Ma il proverbio non è valido non tanto perché la squadra non cambierà nei suoi effettivi ma perché il Milan non vince da un mese. La formazione che si vedrà domani sera infatti, almeno in attacco, rimarrà la stessa vista contro il Genoa nell'ultimo turno di campionato, terminato 3-3.

Con Ruben Loftus-Cheek fermo ai box e ancora soggetto a un lavoro personalizzato durante gli allenamenti a Milanello, Stefano Piolin confermerà il tridente con Samuel Chukwueze a destra, Christian Pulisic in posizione di trequartista e Rafael Leao sulla sinistra. I tre saranno di supporto per Olivier Giroud. Un'altra chance da titolare per l'esterno nigeriano che anche contro il Grifone è stato uno dei migliori in campo e finalmente ora sta vedendo il campo con maggior continuità.