Un altro nome può essere depennato: Fonseca verso il Marsiglia

Nella giornata di ieri Sky Sport ha riportato la notizia del forte pressing dell'Olympique Marsiglia su Paulo Fonseca, allenatore portoghese del Lille per il quale anche il Milan era fortemente interessato. Dalla Francia sembra che l'accordo tra le parti possa essere a un passo e questo vorrebbe dire che dalle parti di Casa Milan si debba depennare un nuovo nome dopo quelli di Lopetegui e Amorim. Il club francese, come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport che riprende la notizia, avrebbe spinto con maggiore forza rispetto al Milan che non era pienamente convinto del profilo.

Finchè non ci sarà l'ufficialità è giusto tenere Fonseca tra i candidati ma ora il cavallo su cui puntare forte sembra essere Sergio Conceiçao che dopo il 26 maggio, giorno della finale di Coppa di Portogallo in cui il Porto affronterà lo Sporting, parlerà con il neo presidente Villas Boas per il suo futuro. Anche il nome di Mark van Bommel rimane da monitorare con l'olandese cercato dal Feyenoord. Infine c'è il profilo di Roberto Martinez, Ct del Portogallo, che però è esclusivamente concentrato sull'Europeo. La sensazione è che possa spuntare un Mister X da un momento all'altro.