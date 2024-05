Sportiello verso una nuova titolarità. Maignan non rischia in vista dell'Europeo

Domani sera il Milan torna in campo. I rossoneri scenderanno in campo a San Siro contro il Cagliari per la terzultima giornata di campionato e la penultima tra le mura amiche. I rossoneri vanno a caccia di punti importanti per rendere certo il secondo posto o per assicurarsi la partecipazione alla prossima Supercoppa Italiana. Per il primo obiettivo serve anche che la Juve non vinca contro la Salernitana, per il secondo invece ai rossoneri basta vincere indipendentemente dal risultato del Bologna.

A difesa dei pali del Diavolo ci sarà ancora una volta Marco Sportiello che ha preso il posto di Mike Maignan infortunato dalla partita contro la Juventus. Il portiere francese, vittima di un problema muscolare, si è allenato a parte anche ieri insieme a Simon Kjaer e Ruben Loftus-Cheek. Il suo ritorno può essere in dubbio anche per le ultime due gare a Torino contro i granata e contro la Selrnitana nell'ultima di campionato: fra un mese comincia l'Europeo e dopo aver saltato il Mondiale un anno e mezzo fa, Maignan non vuole rischiare nulla. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.