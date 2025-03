La partita di Lecce potrebbe rischiare di essere il capolinea per Conceiçao al Milan

vedi letture

Il Milan domani pomeriggio sarà ospite del Lecce allo stadio Via del Mare per la 28esima giornata di Serie A Enilive. Dopo le ultime tre sconfitte in campionato la formazione di Sergio Conceiçao ha l'obbligo di tornare alla vittoria per quantomeno cercare di ripartire per puntare all'Europa League, che con questa media punti è tanto un miraggio quanto la Champions League.

In questi giorni si è poi iniziato con insistenza a parlare di esonero per l'allenatore del Milan, anche se l'intenzione del club rossonero è quello di proseguire con il portoghese almeno fino alla fine della stagione. Il tutto dipenderà ovviamente dai risultati, che se dovessero continuare ad essere questi potrebbero portare ad un nuovo ribaltone.

Scrive l'edizione online de La Gazzetta dello Sport che a fronte di questo la trasferta di Lecce potrebbe essere decisiva per il futuro di Conceiçao. La partita in terra salentina potrebbe rischiare di essere il capolinea per Sergio nel momento in cui dovesse dare esito negativo, con la dirigenza che quasi sicuramente si rivolgerà poi in quel caso a Mauro Tassotti.