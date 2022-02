La Polonia risponde alla FIFA: "Non giocheremo contro la Russia, non importa il nome"

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Dura presa di posizione da parte della Federcalcio polacca, che si è espressa dopo le sanzioni emesse dalla FIFA contro la Russia attraverso le parole del proprio presidente Cezary Kulesza. Per la Polonia, come si può leggere sul profilo Twitter ufficiale di Kulesza, la decisione rimane quella di non giocare i playoff Mondiali contro la nazionale Russa: "La decisione odierna della FIFA è totalmente inaccettabile. Non siamo interessati a partecipare al gioco delle apparenze. La nostra posizione rimane intatta: la Polonia non giocherà contro la Russia, non importa che nome abbia la squadra".