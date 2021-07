La Premier League riapre ufficialmente gli stadi ai tifosi per la stagione 2021-2022

Aspettando che anche il calcio italiano prenda una decisione in tal senso, la Premier League ha annunciato ufficialmente il ritorno dei tifosi negli stadi a partire da agosto: "I tifosi ci sono molto mancati, dunque accogliamo con piacere l'annuncio del Governo e non vediamo l'ora che gli stadi siano di nuovo pieni nella stagione 2021-22. Continuiamo a lavorare con tutte le parti coinvolte e con le autorità pubbliche competenti affinché il ritorno alla piena capacità avvenga in modo da garantire la sicurezza di tutti".

Fans have been hugely missed and we welcome today’s announcement by the Government. We are looking forward to full and safe #PL stadiums in 2021/22



