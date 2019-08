La prima conferenza di mister Giampaolo sabato alle 12,45

La prima conferenza stampa pre-partita della stagione. Domenica 25 agosto alle ore 18.00 i rossoneri apriranno la loro stagione di Serie A alla Dacia Arena di Udine contro la formazione friulana allenata da Igor Tudor. Mister Marco Giampaolo esordirà in campionato sulla panchina dei rossoneri, e anticiperà l'appuntamento con la conferenza stampa del giorno precedente, a Milanello come da tradizione. Il Mister parlerà sabato 24 agosto alle ore 12.45 nella Sala Stampa del centro sportivo di Carnago. Le sue parole verranno trasmesse in diretta su AC Milan Official App, la nuova app rossonera, in lingua inglese e lingua italiana; in più, sarà disponibile anche la diretta in lingua italiana sulla pagina Facebook ufficiale AC Milan.