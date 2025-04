La Procura FIGC ha aperto un'indagine su Bisseck e Pellegrini per blasfemia

Dopo il caso Lautaro Martinez di qualche settimana fa, un nuovo episodio relativo a espressioni blasfeme si abbatte sul campionato di Serie A. Anche questa volta il protagonista è un calciatore dell'Inter, il centrale tedesco Yann Bisseck. Secondo quanto viene riferito questa mattina da Il Corriere dello Sport, la Procura della FIGC ha aperto un'indagine per valutare l'espressione urlata dal nerazzurro durante l'ultima gara contro la Roma come anche un episodio verificatosi durante Genoa-Lazio di mercoledì scorso con protagonista Luca Pellegrini.

Così come accaduto per Lautaro Martinez, per far sì che scatti la squalifica il procuratore Giuseppe Chinè ha bisogno che ci sia anche una prova audio. E anche se si riuscisse a reperire questo supporto, non è detto che i due calciatori vengano squalificati. È invece molto probabile che la vicenda possa chiudersi, sempre come nel caso di Martinez, con un patteggiamento e una multa a entrambi.