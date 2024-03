La redenzione di Pupi Avati: "Dopo le parole di Pioli su Maldini mi ricredo. Continuerò a tifare Milan"

Terzo capitolo, si presume quello finale, tra Pupi Avati e Stefano Pioli. Qualche giorno fa il regista aveva dichiarato: "Con questo Pioli non ho più una storia d’amore. Nel momento in cui hanno liquidato in modo spietato e disumano Maldini, Stefano Pioli non ha detto una parola, è rimasto immobile seduto su quella poltrona, non è stato riconoscente nei riguardi di chi aveva fatto tanto per lui. Io l’irriconoscenza non la so sopportare. Non riesco più a tifare per questo Milan perché c’è questo Pioli, finché c’è Pioli non ci riesco, spero prima o poi ci lasci, non sulla terra, non umanamente. Quando gioca il Milan ora tifo sempre contro".

Oggi la risposta di mister Pioli in conferenza: "Non ho il numero di Pupi Avati. Se lui non tifa più Milan per il mio rapporto con Maldini non è buono, si sbaglia di grosso. Io ho un ottimo rapporto con Maldini, quindi lui può tornare tranquillamente a tifare Milan se è quello che vuole fare".

E infine, la risposta del regista rilasciata qualche minuto fa a LaPresse: “Le parole di Pioli? Va bene, mi fa molto piacere. Questo silenzio dell’allenatore nei riguardi della cacciata della vecchia dirigenza non mi era piaciuto. E non credo di essere il solo. Adesso che Pioli dice che solidarizza con Maldini e che con lui ha un ottimo rapporto naturalmente fa sì che io mi ricreda. Continuerò a tifare Milan? Sì, se è così certo”. Tutto è bene quel che finisce bene.