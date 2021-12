La replica di Gravina alla Fiorentina: "No a informazioni infondate"

Botta e risposta mediatico tra la Fiorentina e le istituzioni del calcio italiano. Nella mattinata di ieri, il club viola ha diramato un comunicato in cui rendeva noti i propri indici di liquidità e invitata le altre società di Serie A a fare lo stesso. Una sorta di replica agli screzi fra Marotta e Barone dei giorni scorsi. Lo stesso ad interista, scrive Il Giornale, avrebbe chiesto a Gabriele Gravina sull'argomento e il presidente della FIGC lo ha fatto nel pomeriggio di ieri: "Sento parlare di stipendi non pagati, ma nove società hanno addirittura anticipato due mensilità. Ho portato in consiglio dei dati ufficiali: nessuno è autorizzato a dare informazioni non fondate. Qui non si allenta nulla, il calcio ha dimostrato di essere rispettoso". Secondo Tuttosport, è persino circolata l'ipotesi di un deferimento, a cui al momento non è stato dato seguito.