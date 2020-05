La Repubblica (ed. Milano): "Per il nuovo San Siro rimangono altri due step"

La Repubblica (ed. Milano) nella parte centrale della prima pagina utilizza questa mattina il titolo seguente: "Per il nuovo San Siro rimangono altri due step". Arriva l'assist della Sovrintendenza per Milan ed Inter: "Non presenta più alcun interesse culturale: può essere demolito". Ora la strada è spianata visto che i due club presentano da tempo un progetto per costruire un nuovo impianto, sempre a San Siro.