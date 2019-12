La Repubblica - Ibra-Napoli in caso di ottavi di Champions

Secondo quanto riportato da La Repubblica questa mattina, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in caso di passaggio del turno in Champions, starebbe preparando una mossa ad effetto per risvegliare dal torpore la piazza azzurra. In questo senso, il patron avrebbe già bloccato Zlatan Ibrahimovic che così avrebbe la possibilità di giocare ancora la massima competizione europea almeno fino al termine della stagione in corso.