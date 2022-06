La Roma non scende da 60 milioni per Zaniolo. Juventus e Milan restano in stand by

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Nicolò Zaniolo e spiega come al momento non siano ancora arrivate offerte concrete alla Roma. Dal canto suo la società giallorossa è piuttosto ferma nella valutazione del cartellino del giocatore: chi vorrà acquistarlo dovrà mettere sul piatto circa 60 milioni di euro cash, senza contropartite tecniche. Il giocatore vorrebbe provare una nuova esperienza in un club più blasonato, a condizione che sia in Italia. Zaniolo insomma non sarebbe interessato alle possibilità estere legate a Tottenham e Newcastle. In Italia ci sono Milan e Juventus, ma al momento non sono da registrare affondi in questo senso.

Parallelamente la questione rinnovo resta bloccata in attesa di sviluppi estivi. Nel caso in cui l'addio alla Roma non dovesse concretizzarsi, ecco che a fine mercato si tornerebbe a parlare dell'ipotesi prolungamento, con l'obiettivo del giocatore che sarebbe quello di ottenere un nuovo contratto in stile Pellegrini.