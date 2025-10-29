La Roma, prossima avversaria del Milan, batte il Parma e si conferma in vetta

vedi letture

Doveva arrivare una risposta della Roma al Napoli, ed è arrivata. La squadra di Gian Piero Gasperini, non senza fatica, ha battuto il Parma 2-1 allo Stadio Olimpico, conquistando così 3 punti che permettono ai giallorossi di affiancarsi nuovamente in vetta alla classifica alla squadra allenata da Antonio Conte. La gara si è sbloccata solamente nella ripresa con gol di Hermoso su corner, con pasticcio Suzuki-Del Prato annesso. La squadra capitolina ha raddoppiato all'81° con Dovbyk e poi ha sofferto nel finale dopo che Circati ha accorciato le distanze.

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA NONA GIORNATA

MARTEDÌ 28 OTTOBRE

Lecce-Napoli 0-1

Atalanta-Milan 1-1

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE

Como-Verona 3-1

Juventus-Udinese 3-1

Roma-Parma 2-1

Bologna-Torino 20.45

Genoa-Cremonese 20.45

Inter-Fiorentina 20.45

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE

Cagliari-Sassuolo 18.30

Pisa-Lazio 20.45