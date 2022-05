MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto scrive La Repubblica oggi in edicola, la Roma si è informata per Gerard Deulofeu, esterno dell'Udinese. I giallorossi hanno incontrato più volte il suo agente nelle scorse settimane per informarsi sulla disponibilità dello spagnolo a trasferirsi in giallorosso.