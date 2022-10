La Russa: "Due stadi a Milano: San Siro e il nuovo impianto. Sala ne parlerà con i club"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d’Italia, ha parlato così della questione del nuovo stadio a Milano: "La nostra è la terza soluzione, cioè quella di mantenere in vita il Meazza e non deflettere sulla costruzione del nuovo stadio. Il sindaco ha detto che ne parlerà con le società. L’ho presentato adesso perché è il momento giusto, cioè fuori dalla campagna elettorale e prima della formazione del nuovo governo, in una zona neutra, perché fosse chiaro che l’unico interesse fosse quello di offrire una possibile soluzione per la nostra Milano. Inter e Milan potrebbero giocare a San Siro le partite in cui servono 70mila posti" riporta Tuttosport.