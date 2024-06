La Serie A a Euro2024: il Milan porta 8 giocatori

Sono 90 i calciatori del massimo campionato italiano che saranno protagonisti a Euro 2024. L'Inter è sicuramente la squadra di Serie A più rappresentata, con ben 13 giocatori, seguita a ruota da Juventus e Roma con 9 elementi ciascuna. Di seguito tutti i convocati.

Atalanta

Gianluca Scamacca (Italia)

Mario Pasalic (Croazia)

Berat Djimsiti (Albania)

Teun Koopmeiners (Olanda)

Charles De Ketealere (Belgio)

Bologna

Riccardo Calafiori (Italia)

Remo Freuler (Svizzera)

Michel Aebischer (Svizzera)

Dan Ndoye (Svizzera)

Victor Kristiansen (Danimarca)

Lucasz Skorupski (Polonia)

Kacper Urbanski (Polonia)

Stefan Posch (Austria)

Cagliari

Adam Obert (Slovacchia)

Como

Nessuno

Empoli

Etrit Berisha (Albania)

Ardian Ismajli (Albania)

Bartosz Bereszynski (Polonia)

Sebastian Walukiewicz (Polonia)

Razvan Marin (Romania)

Fiorentina

Nikola Milenkovic (Serbia)

Antonin Barak (Repubblica Ceca)

Genoa

Mateo Retegui (Italia)

Ruslan Malinovskyi (Ucraina)

Inter

Alessandro Bastoni (Italia)

Matteo Darmian (Italia)

Federico Dimarco (Italia)

Nicolò Barella (Italia)

Davide Frattesi (Italia)

Marcus Thuram (Francia)

Benjamin Pavard (Francia)

Yann Sommer (Svizzera)

Kristjan Asllani (Albania)

Hakan Calhanoglu (Turchia)

Stefan de Vrij (Olanda)

Denzel Dumfries (Olanda)

Marco Arnautovic (Austria)

Juventus

Andrea Cambiaso (Italia)

Federico Gatti (Italia)

Nicolò Fagioli (Italia)

Federico Chiesa (Italia)

Filip Kostic (Serbia)

Dusan Vlahovic (Serbia)

Adrien Rabiot (Francia)

Kenan Yidiz (Turchia)

Wojciech Szczesny (Polonia)

Lazio

Mattia Zaccagni (Italia)

Elseid Hysaj (Albania)

Lecce

Marin Pongracic (Croazia)

Ylber Ramadani (Albania)

Medon Berisha (Albania)

Milan

Simon Kjaer (Danimarca, in uscita il 1° luglio)

Luka Jovic (Serbia)

Tijani Reijnders (Olanda)

Mike Maignan (Francia)

Olivier Giroud (Francia, in uscita il 1° luglio)

Theo Hernandez (Francia)

Rafael Leao (Portogallo)

Noah Okafor (Svizzera)

Monza

Nessuno

Napoli

Alex Meret (Italia)

Giovanni Di Lorenzo (Italia)

Giacomo Raspadori (Italia)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

Piotr Zielinski (Polonia)

Stanislav Lobotka (Slovacchia)

Parma

Botond Balogh (Ungheria)

Dennis Man (Romania)

Valentin Mihaila (Romania)

Roma

Gianluca Mancini (Italia)

Bryan Cristante (Italia)

Lorenzo Pellegrini (Italia)

Stephan El Shaarawy (Italia)

Romelu Lukaku (Belgio)

Rasmus Kristensen (Danimarca)

Zaki Celik (Turchia)

Rui Patricio (Portogallo)

Nicola Zalewski (Polonia)

Torino

Raoul Bellanova (Italia)

Alessandro Buongiorno (Italia)

Ricardo Rodriguez (Svizzera)

Vanja Milinkovic-Savic (Serbia)

Ivan Ilic (Serbia)

Nikola Vlasic (Croazia)

Udinese

Jaka Bijol (Slovenia)

Sandi Lovric (Slovenia)

Lazar Samardzic (Serbia)

Venezia

Nessuno

Hellas Verona

Michael Folorunsho (Italia, in uscita il 1° luglio)

Parol Swiderski (Polonia)

Paweł Dawidowicz (Polonia)

Odrej Duda (Slovacchia)

Tomas Suslov (Slovacchia)

*Tutti i calciatori di Serie A convocati all'Europeo sono stati suddivisi per squadra in base al loro contratto attuale, ovvero quello in essere fino al 30 giugno