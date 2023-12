La Serie A celebra Leao e Milano: questo il post social

Il Milan si prepara verso l'importante sfida di sabato pomeriggio contro l'Atalanta. La presenza di Rafa Leao però, è ancora fortemente incerta, con il portoghese ancora al lavoro per recuperaro dall'infortunio subito lo scorso 11 novembre contro il Lecce. La notizia positiva è che gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Rafael Leao hanno evidenziato la completa guarigione dalla lesione riportata contro il Lecce e il recupero è vicino. Ci sono delle possibilità per un possibile ritorno, inizialmente in panchina, contro l'Atalanta, altrimenti bisognerà la sfida di Champions contro il Newcastle. Questo il post social apparso sul profilo Instagram della Lega Serie A dedicato a Milano e al numero 10 rossonero.