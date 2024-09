La Serie A ha una nuova capolista: l'Udinese. Battuto in rimonta il Parma

Sotto 2 a 0 per gran parte della partita, l'Udinese ha avuto il coraggio e la forza di prendere in mano la situazione e ribaltare il risultato battendo per 3 a 2 il Parma di Pecchia grazie ad uno splendido Thauvin, autore di una doppietta. La squadra di Runjaic non ha dunque alcuna intenzione di smettere di sognare, soprattutto ora che da sola in testa alla classifica di Serie A.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Udinese 10

Napoli 9

Inter 8

Juventus 8

Torino 8

Hellas Verona 6*

Empoli 6

Atalanta 6

Milan 5

Genoa 5

Parma 4

Lazio 4*

Lecce 4

Fiorentina 3

Roma 3

Bologna 3

Monza 3

Cagliari 2

Como 2

Venezia 1

*una partita in meno