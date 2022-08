La Serie A parla sempre meno italiano: nella prima giornata il 67% dei titolari era straniero

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Serie A parla sempre meno italiano. Tuttosport analizza i numeri della prima giornata di campionato, evidenziando come il 67% dei giocatori scesi in campo da titolare non fossero italiani ma stranieri, ovvero meno di un italiano su tre. Solo Monza e Fiorentina hanno schierato un numero maggiore di italiani rispetto agli stranieri, ovvero 8 e 6, con Milan, Torino e Atalanta che hanno schierato un solo italiano nell'undici titolare. Numeri in linea con i dati degli stranieri nel nostro campionato, il 59% dei calciatori della Serie A.