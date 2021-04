La Stampa: “Amazon e i diritti tv. Il Mondiale natalizio è perfetto per Bezos”

La Stampa titola così al suo interno questa mattina in edicola: “Amazon e i diritti tv. Il Mondiale natalizio è perfetto per Bezos”. La tv pubblica ha acquistato per circa 135 milioni il pacchetto B1 ovvero le migliori 28 partite del Mondiale del prossimo anno, comprese semifinali e finale. Per 60 milioni, il colosso dell'e-commerce, si è assicurato gli altri 36 incontri che saranno trasmessi sia in chiaro dalla Rai che a pagamento via streaming. Dal 21 novembre al 18 dicembre, il Mondiale nel deserto del Golfo, collocazione fondamentale per invogliare Amazon, si tiene in un periodo ideale per massimizzare gli abbonamenti a Prime Video. Amazon infatti ha anche acquistato i diritti di due giornarte di Premier League a dicembre e voleva farlo anche in Italia, ma la Lega Serie A non ha acconsentito.