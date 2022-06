La Stampa - Bremer seguito dal Milan. Dalla Premier può partire un'asta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'edizione odierna del quotidiano La Stampa, viene indicato come il Milan, se l'affare Botman dovesse complicarsi come si sta verificando nelle ultime ore, virerebbe su quella che è sempre stata l'alternativa all'olandese: Gleison Bremer. Il difensore che è stato votato come miglior giocatore del suo ruolo in Serie A, interessa però a molte squadre specialmente in Premier League: Tottenham e Chelsea su tutte sarebbero pronte a far partire un'asta per il giocatore che potrebbe portare il cartellino fino a 40 milioni. Sul giocatore gli occhi anche del Bayern Monaco. In Italia il Milan è pronto a inserirsi, specialmente ai danni dell'Inter che segue il brasiliano da tempo.