La Stampa Estera in Italia premia Ibrahimovic. Con lui anche Jacobs e F. Pellegrini

L'Associazione della Stampa Estera in Italia ha premiato Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, quale miglior atleta straniero in Italia. All'interno della stessa rassegna iridata, in voga dal 1991, sono stati premiati anche Marcell Jacobs (“Miglior Atleta italiano dell'anno”) e Federica Pellegrini (Premio Sportivo alla carriera).