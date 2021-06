La Stampa: "Il Psg tratta Donnarumma e Szczesny frena la Juve"

Anche sull'edizione odierna de La Stampa trova spazio il futuro di Gigio Donnarumma che ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: "Il Psg tratta Donnarumma e Szczesny frena la Juve". Il club parigino è in trattativa con il suo agente Mino Raiola per provare a portare il giovane portiere italiano sotto la Tour Eiffel. Su di lui c'è da tempo anche la Juventus, ma dal ritiro della Polonia sono arrivate le parole di Szczesny che si è di fatto tolto dal mercato: "Non ho avuto contatti né con il mio club né con altri, perché non c’è argomento sulla mia partenza".