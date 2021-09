La Stampa: "Juve, poteva andare peggio ma è già buio. Il Milan sorride"

La Stampa in edicola questa mattina analizza il pari della Juventus contro il Milan. I bianconeri subiscono la terza rimonta in 4 giornate, nessuna vittoria e due punticini appena in classifica, il rischio, se stasera vince il Napoli, di scivolare a meno dieci dalla vetta. L'1-1 lascia l'amaro in bocca perché il vantaggio non è un fuoco fatuo, ma lo spot di un match per metà dominato e poi riconsegnato all'avversario tenace e più forte delle assenze. La squadra di Allegri è parsa a tratti concentrata e lesta nelle verticalizzazioni, mentre il Milan incerto. Poteva anche andare peggio di così, ma per la Juventus è già buio.