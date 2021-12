La Stampa: "La Serie A è il campionato più incerto in Europa: nessuno come noi"

La Stampa dedica al suo interno un approfondimento alla Serie A, ma più in generale ai top 5 campionati europei. Il quotidiano evidenzia come il torneo in Italia sia il più incerto del continente con Napoli, Milan e Inter in soli 2 punti. L'Atalanta è staccata di sole 5 lunghezze ed anche il canale Youtube della Serie A è il più visto al mondo di tutte le Leghe. Podio ristretto anche in Premier League, ma il West Ham quarto è più lontano della Dea. Senza storia in Francia, duello aperto in Bundesliga, mentre in Liga il Real è ormai favorito.