La Stampa: "Milan, ancora tu". Il Torino batte il Cittadella e ritrova i rossoneri in Coppa Italia

"Milan, ancora tu". Questo il titolo che propone oggi La Stampa dopo la vittoria per 4-0 del Torino in Coppa Italia contro il Cittadella. La squadra di Juric, che nel primo tempo ha evidenziato le scorie lasciate dal derby, in uno stadio deserto con solo 3.896 spettatori, ha battuto agevolmente i veneti e si è guadagnata la sfida contro i rossoneri a gennaio, la stessa della scorsa stagione.