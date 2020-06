La Stampa: "Milan, il peso della svolta: con la Roma cade un tabù"

Questo il titolo de La Stampa questa mattina per commentare la vittoria di ieri del Milan contro la Roma: "Milan, il peso della svolta: con la Roma cade un tabù". A San Siro, grazie alle reti di Rebic e Calhanoglu (su rigore), i rossoneri non solo hanno portato a casa tre punti d'oro per la classifica, ma hanno anche finalmente ottenuto un successo contro una delle prime sei squadre della classifica della Serie A.