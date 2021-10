La Stampa: "Milan infinito: ribaltato il Verona. Pioli si gode una notte in vetta"

Anche La Stampa in edicola stamattina dedica spazio alla rimonta dei rossoneri di ieri sera: "Milan infinito: ribaltato il Verona. Pioli si gode una notte in vetta". Sotto di due gol all'intervallo, la formazione milanista reagisce nella ripresa e ribalta il risultato grazie ai gol di Giroud, Kessie e all'autorete di Gunter. Oggi scenderà in campo anche il Napoli, ma intanto il Diavolo si può godere qualche ora in vetta da solo alla classifica della Serie A.