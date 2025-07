Zazzaroni crede del Milan: "Ha già una squadra e con 2-3 ritocchi può fare bene"

Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Bologna, si parla del futuro di Immobile e Ndoye:

"Sto lottando per Immobile. Mi risulta che i turchi non abbiano pagato neanche il prezzo di Morata al Milan. Non è semplice trattare con loro. Su Ndoye la cifra è quella. Se fanno Lucca al Napoli, possono prenderlo, ma se fanno Nunez è difficile. Il Napoli poi è avanti per Beukema, che è il primo obiettivo".

Che campionato vedremo il prossimo anno?

"Secondo me sarà Milan-Napoli, perché il Milan ha già una squadra e con 2-3 ritocchi può fare bene. La squadra c'è nonostante le cessioni, poi io credo in Allegri. Il Napoli se porta a casa Nunez e Beukema dopo De Bruyne, diventa una squadra diversa".

Che farà Osimhen?

"Per me va in Arabia, lui vuole rimanere in Europa ma in Italia non c'è clausola e devi fare i conti con ADL. E quei soldi non te li daranno mai. In Europa non è sostenibile, quindi non vedo soluzioni diverse".

Che ne pensa dello sfogo di Lautaro?

"Non l'ho capito ma è fuori luogo, perché è il capitano. Credo che non sia rivolto solo al turco, ma se stava zitto era meglio. Soprattutto dopo una sconfitta del genere. Povero Chivu che si fa sbattere in un gruppo così in un Mondiale per Club. Inter stanca per aver tirato la carretta da agosto scorso e con squilibri di spogliatoio che si sono visti anche ora. Se conosco Marotta, ha detto Calhanoglu per limitare la cosa a un giocatore, ma lo sfogo era diretto anche ad altri. Marotta è intervenuto per bloccare tutto su Calhanoglu e trovare solo un capro espiatorio. Il turco però non ha chiesto la cessione, e andrebbe in Turchia, un campionato meno allenante. Ho trovato tutto eccessivo. Perché scaricare tutto a fine stagione così? Non va bene".