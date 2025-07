Zaccardo: "Leoni è un giocatore che può essere da grande squadra, non so se già ora o più avanti"

Cristian Zaccardo, ex difensore campione del mondo e oggi agente Fifa, è stato intervistato da calciomercato.it. L'ex rossonero ha parlato di Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma nel mirino di tutte le big di Serie A. Queste le sue dichiarazioni:

“Sicuramente è uno dei giocatori più interessanti del calcio italiano. Il Parma l’ho visto spesso, quindi ho visto anche lui diverse volte. A me piace tanto, ha qualità. Un ragazzo che avete visto quanto sia tranquillo quando gioca, non sente la pressione, è elegante e pulito. È un giocatore interessante. Giocare subito in una grande squadra non è facile, perché ci sono grandi pressioni. È un giocatore che può essere da grande squadra, non so se già ora o più avanti. Deciderà il Parma, è il bello del mercato che dura due mesi. Io ero appassionato anche quando giocavo a calcio del calciomercato”.