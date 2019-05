La partita sul tavolo europeo del Milan è aperta e conoscerà il suo verdetto entro la metà di giugno. Come riporta il quotidiano La Stampa, in caso di qualificazione in Champions il club rossonero si giocherebbe la sfida con l’Uefa fino all’ultimo. Se, invece, i rossoneri dovessero approdare in Europa League, i vertici di via Aldo Rossi potrebbero "patteggiare", rinunciando alla coppa.