La Stampa: "Milan secondo di rigore. Pioli scaccia gli incubi: Champions dopo 8 anni"

La Stampa in edicola questa mattina titola così: "Milan secondo di rigore. Pioli scaccia gli incubi: Champions dopo 8 anni". Grazie a due penalty trasformati da Kessie, i rossoneri hanno espugnato ieri il campo dell'Atalanta e hanno chiuso così il loro campionato con il secondo posto e il pass per la prossima Champions League. E' dalla stagione 2013-2014 che il Diavolo non partecipa alla massima competizione europea per club.