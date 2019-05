La Stampa: "Milan senza Champions per il sesto anno. Ora la rivoluzione e il verdetto dell’Uefa"

L'edizione odierna de La Stampa titola così questa mattina: "Milan senza Champions per il sesto anno. Ora la rivoluzione e il verdetto dell’Uefa". La squadra rossonera non ha raggiunto la qualificazione alla Champions per il sesto anno di fila e quindi in estate è pronta una nuova rivoluzione. In via Aldo Rossi sono anche in attesa della sentenza UEFA per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario nel trienno 2015-18.