La Stampa - Nuovo stadio, si tratta sulle volumetrie commerciali: il Comune potrebbe spingersi oltre lo 0,35 del Pgt

Milan e Inter proseguono la trattativa con il Comune di Milano per le volumetrie commerciali del progetto stadio: come spiega questa mattina La Stampa, Palazzo Marino potrebbe spingersi oltre lo 0,35 del Pgt (Piano del governo del territorio), ma non vorrebbe andare oltre lo 0,50. I due club milanesi, invece, per ora restanno sullo 0,68 del progetto iniziale.